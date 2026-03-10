Olay, Fatih Aksaray Mahallesinde 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen yüzü maskeli bir kişi, işletme sahibini tehdit ettiği ve ardından çalışan kabinine doğru silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahsın V.G.(24) olduğunu belirledi. Şüpheli dün Sancaktepe'de yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'yağmaya teşebbüs' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Görüntülerde maskeli şahsın içeri girdiği, ardından silahla ateş açtığı içeridekileri korkuttuğu bir süre sonra da kaçtığı görülüyor. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden kaynakladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA