Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Kadriye Mahallesi'nde 6 dekarlık alana ahududu dikildi. Çiftçiyi tarıma teşvik etmek ve üretimi desteklemek amacıyla dikilen fidanlar ile Kadriye Mahallesi'nde ahududu üretimi başladı.

Gençlerin fabrikada 3 yılda kazandığı parayı tarım alanlarında 1 senede kazandığını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bizim 4 tane özel hassasiyetimiz var. Gençler, kadınlar dezavantajlı gruplar ve tarım alanları. Tarım alanlarının büyük bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Çünkü tarımda sürdürülebilirlik biraz zora girmiş. Maliyetler yükseldikçe ve satış desteği azaldıkça insanlar tarımdan geçinemez hale geldi. Genç nüfus büyük oranda tarım yapmaktan vazgeçmiş. Öyle olunca topraklarımız üretim dışına doğru gidiyor. Kısa vadede lazım olan parayı da toprakları satarak çocukları evlendirmeye, onlara ev almaya kullanılmaya başlanmış durumda. Nilüfer'in kültürü, sanatı, tiyatrosuyla, bir kadınlar için güvenli kent olmasıyla bir cazibe merkezi olduğu doğru. İstihdam nedeniyle gelen göç ile Nilüfer'de konut talebini artıyor. O da konut alanı ihtiyacını doğuruyor. Çok fazla alanımız olmadığı için tarım alanlarına bir baskı oluşuyor. Yeniden üretim içine girmesi için hayatı sürdürülebilir kılmak lazım. Burada hem tarımsal gelir hemde turizm gelirleriyle insanlar kendilerine gelecek görmesi lazım. Bu gelecek görülmesi için de buradan para kazanmasını sağlamak gerekiyor. Bu bölge tarım yapmaktan vazgeçmiş bölgelerden bir tanesi. Genç nüfusa, buralarda yeni ürünler ortaya çıkarmak ve yeni ürünlerden bir gelecek sunmak istiyoruz. Gençler, fabrikada 3 yılda kazandığınız parayı tarım alanlarında 1 senede kazanabilirsiniz. Burada tarıma yeniden ayağa kalkacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.