Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca resmi internet siteleri üzerinden başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

Duyuruda, evlilik kredisi başvurusu ya da kredi ödemesi aşamasında herhangi bir ücret talep edilmediği belirtilerek, vatandaşların kişisel bilgilerini koruması ve dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Bakanlık, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.

Yetkililer, güvenli işlem yapılabilmesi için yalnızca aşağıda belirtilen resmi internet sitelerinin kullanılması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı.