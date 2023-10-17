Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşı için özel tesislerin inşasıyla kente bir marka spor destinasyonu oluşturma hedefi doğrultusunda Okçuluk Tesisi'ni açtı. Bursa'da amatör spor kulüplerine destek veren, sahaları yenileyen ve sporun geniş kitlelere yayılmasını teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de okçuluk sporuna yönelik özel bir tesis inşa etti. Bu yeni tesiste, 455 metrekare ve 115 metrekare olmak üzere iki kapalı okçuluk salonu bulunuyor. Toplamda 835 metrekarelik bir kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile bu tesisler, Bursa'nın okçuluk alanında ulusal ve uluslararası arenada temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin enerjisinin kentin ve ülkenin aydınlık bir geleceğe taşınmasında önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Bu nedenle gençlik odaklı projelere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmelerine, sanatsal ve spor etkinliklerine katılmalarına destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, BURSKOOP aracılığıyla meslek liseli ve üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerini desteklediklerini de dile getirdi.

Sporun önemini ve faydalarını vurgulayan Başkan Aktaş, spor tesislerini modernize ettiklerini, yeni spor alanları oluşturduklarını ve sporculara ve spor kulüplerine destek verdiklerini kaydetti. Aynı zamanda, ata sporlarını da kültürel miras olarak gördüklerini ve bu alana sahip çıktıklarını belirtti. Okçuluğun Bursa için özel bir yere sahip olduğunu, Türk okçuluk tarihinde önemli isimler yetiştiren bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, şimdi de okçuluk tesisi ile Bursa'nın okçuluk geleneğine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her gün yeni güzelliklere imza attığını belirterek, Okçuluk Tesisi'nin önemine değindi. Bu tesisin, atlı okçuluğun yapıldığı tarihi bir mekanın modern bir versiyonu olduğunu ifade etti. Yavuz, bu tesisin uluslararası arenada başarılı genç okçuların yetişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Mustafa Gezgin de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine pek çok hizmet sunduğunu ve bu yeni tesisi de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Tesisin kurdele kesiminin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçularının atışlarını izledi. Başkan Aktaş da eline yay alıp, hedef tahtasına ok attı.