Sürücünün alkolmetreyi üflememek için söylediği sözler ise dikkat çekti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine 16 BLY 779 plakalı hafif ticari araç durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü Celal Ç. (19)’un ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Ancak sürücü, alkolmetreyi üflememek için ekiplere çeşitli gerekçeler sunarak zaman geçirmeye çalıştı. Celal Ç., “Benim ikizim var. Resul diye ikizim var. Mobil bankalarıma da giriş yapayım isterseniz. Ben buraya arkadaşımdan para almak için geldim” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra alkolmetreyi üflemeyi bırakan sürücü, “Arabadan su içip geleyim” diyerek ekiplerden izin istedi. İzin verilmesinin ardından aracına giderek bir süre zaman geçiren sürücü, daha sonra alkolmetreyi üfledi.

Yapılan ölçümde sürücünün 1.5 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Celal Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 25 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ