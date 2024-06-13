Edinilen bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Kahraman Ayata'ya 3 ay önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gören genç adam 3 aydır kalp pili takılmasını bekliyordu. Hastanenin bugün için gün verdiği Ayata, kalbine yenik düştü. Kalp pili takılana kadar kalp krizinden ölen genç adamın 6 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Genç adamın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Davut Dede Camii'nden kaldırılarak Erdoğanköy Kent mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Kaynak: İHA