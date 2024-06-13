Bursa’nın Harmancık ilçesinde Hacı Abdullah Özden Cami hizmete açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla kurdelesi kesilen Hacı Abdullah Özden Cami, ibadete açıldı. Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı, "Harmancık ilçemize yeni bir cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu caminin yapımında emeği geçen başta Özden ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu cami, ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Törene Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı, Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Orhaneli İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, Keles Müftü Vekili Yunus Emre Sağırlı, Harmancık Müftü Vekili Sezer Gürbüz, merhum Hacı Abdullah Özden’in oğulları ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.