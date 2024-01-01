Yangın, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken durumu fark eden sürücü hemen otomobili sağa çekerek canını kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilin alev alev yanma anını cep telefon kamerasından kayıt altına aldı.