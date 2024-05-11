Bursa'da Anneler Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başladı.

Çeşitli çiçek türlerini ve farklı konseptleri içeren ürünleri özenle hazırlayan çiçekçiler, bu yıl Anneler Günü için saksı çiçeklerinin 200 ile bin lira arasında değişen fiyatlarla satılacağını belirtiyor.

Anneler Günü'ne bir hafta kala, Bursa'daki çiçekçiler hazırlıklarını tamamladılar. Bu özel günde sıkça tercih edilen bahar çiçekleri, 200 liradan bin liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Buketler ise 350 ila 500 lira arasında alıcı bulacak. Rengarenk görünümleri ile bahar çiçekleri tezgahları süsledi

Anneler Günü'nün bahar aylarında kutlanması sebebiyle genellikle saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydeden Mesut Tok, “Evli olanların 2 annesi, bekarların 1 annesi var. Anneler Günü öncesi birkaç gün önceden bize sipariş verir. Günü geldiği zaman sabah 8'de dağıtıma başlıyoruz, herkesin evine çiçeğini ulaştırıyoruz. Her yıl biraz daha yoğunluk oluyor. Anneler Günü Sevgililer Günü'nden daha yoğun olur. Çiçekler de kış aylarına oranla daha hesaplı olur. Çünkü bahar ayında bağda, bahçede yetiştiği için maliyeti daha hesaplı olur. Anneler Günü'nde genellikle saksı çiçekleri tercih ediyor ama buket alanlar da oluyor. Eskiden her annenin evinde çiçek köşesi varken şimdilerde pek bakamıyorlar, herkesin bir yoğunluğu var. Mevsim çiçeğinin buketi 350 ila 500 lira arasında seyrediyor. Saksı çiçeklerinde ise 200 liradan bin liraya kadar fiyat aralığı var. Bahar çiçekleri daha çok tercih ediliyor, kasımpatı, ortanca, papatya en çok tercih edilen çiçekler arasında” şeklinde konuşt