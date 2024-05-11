Sakarya’nın Pamukova ilçesinde rüzgarın şiddeti ile kopan akaryakıt istasyonunun çatısı, otomobilin üzerine düştü. O esnada otomobilin içerisinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Pamukova içesi D-650 karayolu Şeyhvarmaz Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 JN 211 plakalı Volkswagen marka otomobilin ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Dolum esnasında araçtan inenler markete girdi. Bu sırada rüzgarın şiddeti ile kopan istasyonun çatısı ise otomobilin üzerine düştü. Geriye döndüğünde aracın üzerine düşen parçaları gören sürücü şaşkınlık yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve vinç sevk edildi. Otomobilin üzerine devrilen parçalar, vinç yardımı ile kaldırıldı.