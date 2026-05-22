CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'den çok önemli açıklamalar geldi.

Sönmez, hem liderler düzeyinde bir görüşme trafiği olup olmadığına açıklık getirdi hem de Özgür Özel ile yapılan kritik telefon görüşmesinin perde arkasını paylaştı.

SADECE PARTİLİLERLE GÖRÜŞÜYOR

Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer siyasi parti liderleriyle temas kurduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir siyasetçi ile görüşme girişimi yok. Kılıçdaroğlu, partinin vekilleri, belediye başkanları ve partililerle görüşüyor. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Bahçeli ile bir görüşme trafiği bulunuyor." diyerek iddialara son noktayı koydu.

TELEFONDA KURULTAY KARARI İLETİLDİ

Gündemin en sıcak maddesi olan Özgür Özel ile yapılan telefon trafiğine de değinen Sönmez, görüşmenin Özel'in geri dönüş yapmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Diyaloğun detaylarını aktaran Sönmez, "Görüşmede Kılıçdaroğlu, partinin kurultaya gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda kurultaya gideceğini ifade etti. Özel ise bu konuyu arkadaşlarıyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve geri dönüş yapacağını söyledi." ifadelerini kullandı.