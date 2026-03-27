Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. H.G. isimli şahsın hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanan H.G. gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

