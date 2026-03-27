Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve hayırseverler arasında imzalanan protokol ile Altınoluk Mahallesi'nde modern bir taziye ve kültür evinin yapımı için ilk resmi adım atıldı.

Edremit Belediyesi, kentin sosyal donatı alanlarını artırmak ve vatandaşların acılarını paylaşacakları, kültürel etkinliklerini gerçekleştirecekleri mekanları çoğaltmak adına anlamlı bir projeye daha imza attı. Altınoluk Mahallesi, 1872 ada 1 parselde hayata geçirilecek olan 'Altınoluk Taziye ve Kültür Evi' projesi için yapım protokolü imzalandı.

Hayırseverlerden işbirliği

Proje hayırsever iş insanları Abdülkerim Kızmaz, Muzaffer Donat, Mazhar İşler, Hasip Yalvaç ve Salman Batur'un işbirliği ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın desteğiyle başladı. İmzalanan protokol kapsamında, binanın yapımına en kısa sürede başlanması, taziye ve kültür evinin bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

El birliğiyle inşa edeceğiz

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, projenin önemine vurgu yaparak hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Ertaş, 'Edremit'in köklü dayanışma kültürünü taçlandırmak için hayırsever vatandaşlarımızla bir aradayız. Altınoluk Mahallemizde hemşehrilerimizin bir araya geleceği, acılarını paylaşırken teselli bulacağı, kültürel değerlerimizin yaşayacağı bir merkezi el birliğiyle inşa ediyoruz. Sayın Abdülkerim Kızmaz, Muzaffer Donat, Mazhar İşler, Hasip Yalvaç ve Salman Batur'a tüm Edremit halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin bu omuz omuza duruşu, kentimiz için en büyük kazanımdır. Altınoluk'ta çok önemli bir ihtiyacı hep birlikte karşılıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.' diye konuştu.