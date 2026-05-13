Sakarya'nın Hendek ilçesinde otladıkları sırada kaybolan 7 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli havadan ve karadan yürüttüğü titiz çalışma neticesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Hendek ilçesi Kızanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.İ., 10 Mayıs tarihinde otlatılması için araziye bıraktığı 7 adet büyükbaş hayvanının geri dönmemesi üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. 2 gün süren aramalardan netice alamayan hayvan sahibi, durumu Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede arama faaliyeti başlatıldı. Arazinin engebeli ve geniş olması, görüş mesafesinin ise yer yer kısıtlı kalması sebebiyle ekipler dron kullandı. Hem karadan hem de havadan sürdürülen koordineli çalışmalar neticesinde, kayıp hayvanların yeri kısa sürede tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından mahsur kaldıkları noktadan alınan 7 büyükbaş hayvan, sahibi E.İ.'ye teslim edildi. Hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan E.İ., jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.