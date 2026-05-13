Narkotik polisi, Esenyurt'ta 'zula evi' olarak kullanılan iki adrese baskın düzenledi. Koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, 450 gram uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'ta iki ayrı adresin uyuşturucu ticaretinde 'zula evi' olarak kullanıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 10 Mayıs günü eş zamanlı baskınlar düzenledi. Koçbaşları kullanarak adreslere giren ekipler 1 şahsı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 170 parça halinde 400 gram esrar, 67 parça halinde 50 gram kokain, 2 adet hassas terazi, bin 25 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.E.T.(23) isimli şahıs emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.