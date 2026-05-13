Çanakkale'de jandarma ekiplerince evinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 3 kilo 476 gram skunk maddesi, 5 kök skunk bitkisi, uyuşturucu üretimi ve hazırlanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. 11 Mayıs tarihinde; iklimlendirme sistemi kullanılarak yasa dışı skunk ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 1 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 kilo 476 gram skunk maddesi, 5 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu saklama kabı olarak kullanılan cam kavanoz, iklimlendirme sistemi malzemesi ele geçirildi.
Operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheli, haklarında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.