Belediye açıklamasında, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi ve yaşlılar ile çocukların güneşten korunması gerektiği vurgulandı.

Yüksek sıcaklıkların sadece insanlar için değil, sokak hayvanları için de risk oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan kapılarının önüne bir kap temiz su koymaları istendi.

Açıklamada, sıcak hava koşullarının sağlık açısından ciddi riskler doğurabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: Haber merkezi