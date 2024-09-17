Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, askerden izinli olarak dönen A.D. (20) yönetimindeki Fiat Tofaş marka Şahin model otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen avukat Cafer Alpgiray Kıskaç’a (29) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kıskaç, park halindeki başka bir araca çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Cafer Alpgiray Kıskaç ve A.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Avukat Kıskaç, durumunun ağır olması nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



İcra dosyası için ilçeye gelmiş

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Cafer Alpgiray Kıskaç'ın, ilçeye bir icra dosyası için geldiği ve Uşak'a gitmek üzere terminale yürüdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Genç sürücü askerden izinli gelmiş

Sürücü A.D.'nin ise askerlik görevini yerine getirdiği sırada izin alarak Mustafakemalpaşa'ya geldiği ve kazaya karıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.