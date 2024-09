Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Yunuseli Mahallesi’nde bir ata saldırdıktan sonra kaçan pitbull cinsi köpeği, yakalayarak barınakta kontrol altına aldı.

Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde iki gün önce meydana gelen olayda, başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpek, bir ata saldırdı. Köpek, caddeye çıkan atı kovalayıp bacağından ısırdı. Yaralanan at kanlar içerisinde kalırken, köpek kaçarak gözden kayboldu.

Olay günü bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her tarafı arasa da köpeğe bulamadı. Köpeğin insanlara ya da yeniden bir hayvana saldırmasından endişe eden belediye ekipleri, bölgede yürüttüğü arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Saldırının gerçekleştiği yerde ve çevre bölgelerde iki gün süren arama çalışması gerçekleştiren ekipler, sonunda köpeği yakalamayı başardı.

Köpeği yakalayarak muhtemel bir saldırı vakasının önüne geçen belediye ekipleri, yakaladıkları köpeği Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Barınakta kontrol altında tutulan köpeğin kime ait olduğu araştırılıyor.

