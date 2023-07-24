Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6’ncısı organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 55. Keles Kültür Şöleni ile birlikte Kocayayla’da yapıldı. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ata sporları, birbirinden renkli müsabakalarla günümüze taşındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, Türksoy ve Keles Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 6’ıncı Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, yoğun bir katılımla Keles Kocayayla’da yapıldı. Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’la evlendiği, Murad-ı Hüdavendigar’ın savaşa hazırlandığı alandaki programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı cirit ve kökbörü müsabakaları, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı akrobasi gösterileri, aba, kuşak, karakucak, şalvar ve yağlı güreşler, Alpagut savaş sanatları gösterileri beğeniyle izlendi. Oluşturulan ok meydanında vatandaşlar ok atma talimi yaparken, Türk okçuluğu atış teknikleri eğitimi de verildi. Geleneksel çocuk oyunları alanında ise aşık atma, körebe, ip atlama, yakan top, halat çekme, çuval yarışı oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Oba alanında yöresel konserler ve halk oyunları gösterileri düzenlenirken, oldukça çekişmeli geçen yağlı güreş müsabakaları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Birlik beraberlik vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şenliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi. Binlerce yıldır barışta ve savaşta yaşatılan ata sporlarının Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyük bir kültürün zengin mirası olan ata sporlarımızı bugün de yaşatarak geleceğe miras bırakmayı hedefliyoruz. Hızla değişen ve dönüşen dünyada atalarımızın binlerce yıllık kültürünü hatırlatmak, tanıtmak, öğretmek bizim vazifemiz. Türk dünyasının kalbi, Osmanlı’nın dibacesi, Cumhuriyet’in gözbebeği olan Bursa’mızda, bugün, binlerce yıllık Türk kültürü birikimine şahit olacaksınız. Bizler kültürüne, medeniyetine, tarihine sahip çıkan insanlarız. Özellikle anne ve babalardan isteğim şudur. Geleneklerimize sahip çıkalım. Güreşimize, okçuluğumuza, diğer ata sporlarımıza sahip çıkalım. Çünkü bunlara sahip çıktığımız ve yaşattığımız sürece ‘biz olmaya’ devam edeceğiz. Böylelikle birlik ve beraber içerisinde olacağız. Geleceğe güvenle bakmak için birlik ve beraberlik içinde olmak ve çok çalışmak zorundayız” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de bu tür etkinliklerin Keles başta olmak üzere tüm dağ bölgesini bir cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Harmancık Kaymakam Vekili Esma Atasever ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de şenliğin hem dağ bölgesinin turizme kazandırılması hem de birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük katkı verdiğini vurguladı.

Gün boyu devam eden etkinlikte vatandaşlar hem ata sporlarını izleme hem de deneyimleme imkanı buldu.