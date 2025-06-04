Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, yurt genelinde olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar erken saatlerde camilere giderek bayram namazı için saf tutacak. Bayramın manevi atmosferini birlikte yaşamak isteyen Bursalılar, namaz vaktini merak ediyor. Diyanet tarafından açıklanan bilgilere göre, Bursa’da bayram namazı saat 06.10’da kılınacak.

Bursa'nın ilçeleri için ise namaz saatleri şu şekilde:

Büyük Orhan- 06:11

Gemlik- 06:09

Harmancık- 06:10

İnegöl- 06:08

İznik- 06:06

Karacabey- 06:12

Keles- 06:10

Kestel- 06:09

Mudanya- 06:10

Mustafakemalpaşa- 06:12

Orhaneli- 06:11

Orhangazi- 06:08

Yenişehir- 06:07