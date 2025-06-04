Yerlikaya, operasyon kapsamında “torbacı” olarak tabir edilen 73 sokak satıcısının yakalandığını, bunlardan 43’ünün tutuklandığını ve 30’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonun özellikle gençleri hedef alan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarını hedef aldığını vurguladı.

Operasyonun hazırlık sürecinin dört ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu süreçte Muğla’daki ilçelerin detaylı bir şekilde mercek altına alındığını, şüphelilerin hem teknik hem de fiziki takiple izlendiğini aktardı. Elde edilen tüm delillerin titizlikle toplandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarının sosyal medya ve çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyona: 512 Jandarma personeli, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Muğla Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe kaymakamlıkları ve Jandarma personeline teşekkür ederek, "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.