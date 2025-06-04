Gram altın 4174 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı 4232 TL seviyelerinde gerçekleşti.

Çeyrek altın alışta 6840 TL, satışta ise 6906 TL’den işlem gördü. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği yarım altın 13678 TL’ye alınırken, satış fiyatı 13810 TL oldu. Tam altın ise 27273 TL alış, 27494 TL satış seviyesinden işlem gördü.

Bilezik üretiminde sıkça kullanılan 22 ayar altının gramı 3816 TL alış, 4024 TL satış fiyatıyla listelendi. Diğer yandan, 14 ayar altın alışta 2289 TL, satışta ise 3243 TL olarak belirlendi.