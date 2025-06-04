Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yapı inşaat süreçlerinin denetimini amaçlayan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, yapı müteahhitleri ile şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesine sahip olmayan ustaları çalıştıramayacak. Yapının fenni mesulleri ise, uzmanlık alanlarına giren işlerde yetkisiz usta çalıştırıldığını tespit etmeleri halinde, bu durumu 6 iş günü içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle yükümlü olacak.

Ayrıca, yapım işlerinde görev alacak yetki belgeli ustaların, e-Devlet üzerinden kayıt altına alındığı ve Bakanlık tarafından yürütülen Şantiye-M sistemine kaydolmaları zorunlu hale getirildi. Bu kayıtların her 5 yılda bir yenilenmesi de şart olacak.

Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Şantiye-M sistemine aktarılacak.

Şantiye şefleri, toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçen işlerin inşaatında çalıştırılmaya başlanan tüm yetki belgeli yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde Şantiye-M sistemine kaydetmekle yükümlü tutuldu. Bu uygulama 4.500 metrekareyi geçen işlerde, 31 Aralık 2027, 1.500 ila 4.500 metrekare olan işlerde, 31 Aralık 2028, 500 ila 1.500 metrekare olan işlerde, 31 Aralık 2025 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.