Paylaşımında atanamayan öğretmenlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Durgut, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Hakan, dün ismini bilmediğimiz niceleri, yarını kim bilir? Genç arkadaşlarımız, beraber sokaklarda top oynadığımız kardeşlerimiz. Kısacası bizim neslimiz. Çaresizlik nasıl bir şeydir ki intihar ediyorlar? Toplum olarak kendimize bu soruları çokça sormalıyız. Biz hergün soruyoruz. Hem adaşım, hem soydaşım Hakan Durgut, bugün matematik öğretmeni olarak atandığı okulunda vatana millete hayırlı öğrenciler yetiştirecekti. Şuan kara toprağın altında! Hakan'ı bu karanlık düzene teslim eden, yanlız bırakan ve bu düzene destek veren herkes suçludur. Hakkı helal değildir. Tüm atanamayan öğretmenlerin hakkı helal değildir. Mekanın cennet olsun arkadaşım..."