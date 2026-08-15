Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen amatör ve profesyonel astronomlar, kamp ve doğaseverleri aynı etkinlikte buluşturan Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği, dolu dolu geçen bir haftanın ardından sona erdi. Işık kirliliğinden uzak yapısıyla tescilli bir “Karanlık Bölge” olan Topuklu Yaylası, evrenin gizemlerini keşfetmek isteyen binlerce konuğu ağırlayarak adeta açık hava laboratuvarına dönüştü.

Akademik söyleşiler ve gök bilimi panelleri

Doğa, bilim ve dostluğun bir araya geldiği şenlik boyunca kamp alanında Türkiye’nin önde gelen bilim insanları ve araştırmacıları tarafından çeşitli paneller ve söyleşiler düzenlendi. Onursal konuk Prof. Dr. Ethem Derman öncülüğündeki oturumlarda katılımcılar, gök biliminin temel konularından evrenin kozmolojik gelişimine kadar birçok başlıkta bilgilendirici sunumlar dinledi.

“Yediden Yetmiş Yediye Gök Bilimi” oturumunda bilimin evrensel dili farklı yaş gruplarından meraklılara aktarılırken, “Meteor Yağmurları ve Perseid Şöleni” başlığında göksel olayların fiziksel oluşumu ve gözlem yöntemleri ele alındı. “Kozmoloji: Evrenin Dünü, Bugünü ve Yarını” sunumunda ise evrenin oluşumu ve geleceğine ilişkin teoriler ayrıntılı şekilde incelendi.

Uzay bilimleri, astrofotoğrafçılık ve belgesel gösterimi

Şenliğin diğer akademik oturumlarında da evrenin farklı ve dikkat çekici yönleri katılımcılarla paylaşıldı. “Yıldızımız Güneş ve Güneş Gözlemleri” oturumunda Güneş’in yapısı güvenli ekipmanlar eşliğinde anlatılırken, “Astrofotoğrafçılığa Giriş” ve “Derin Uzay Fotoğrafçılığı” eğitimlerinde gökyüzünün etkileyici görüntülerini yakalamanın teknik detayları aktarıldı.

“Uzayda İnsan Sağlığı ve Tıbbi Zorluklar” başlığında ise uzay yolculuklarının insan fizyolojisine etkileri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

İnteraktif atölyeler bilime olan merakı artırdı

Hafta boyunca farklı yaş gruplarından katılımcıların aktif şekilde yer aldığı atölye ve etkinlikler şenliğe ayrı bir hareketlilik kattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Bilim Merkezi eğitmenlerinin gerçekleştirdiği uzay temalı atölyeler ve su roketi gösterileri, gençlerin bilime olan ilgisini artırırken, “Evde Teleskop Yapımı” atölyesinde katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Ankara Astronomy Grubu öncülüğünde gerçekleştirilen hızlandırılmış astronomi fotoğrafçılığı kurslarında ise gökyüzü fotoğrafçılığına ilgi duyanlar, bu alandaki teknikleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Derin uzay gözlemiyle unutulmaz anlar

Gündüz saatlerinde akademik söyleşi ve atölyelerle devam eden şenlik, havanın kararmasıyla birlikte görsel bir şölene dönüştü. Profesyonel teleskoplarla Satürn, Samanyolu ve derin uzay cisimleri gözlemlendi.

Şenliğin en heyecanlı anları ise 11-12 Ağustos tarihlerinde zirve yapan Perseid Meteor Yağmuru sırasında yaşandı. Işık kirliliğinden uzak Topuklu Yaylası’nın berrak gökyüzünde çıplak gözle izlenen meteor yağmuru, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan İspanya’dan gerçekleştirilen canlı güneş tutulması yayını da ekrana taşınarak küresel ölçekteki gökyüzü deneyimi doğa ve bilim tutkunlarıyla buluşturuldu.