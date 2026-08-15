Yaklaşık 25 yıldır sürdürdükleri çalışmalarında önce bıldırcın, ardından da yumurtası üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten HBX Ar-Ge Academy kurucusu Hakan Başlık, "Bıldırcın yumurtası yüksek kaliteli protein, esansiyel aminoasit, demir, riboflavin, B12 vitamini ve biyolojik açıdan aktif bileşenler içerir. Bu kez bıldırcın yumurtasını besin değeriyle değil, taşıdığı potansiyel ‘moleküler güç’ ile bilimsel araştırmaların gündemine taşıyacağız. Bıldırcın yumurta akında bulunan ovotransferrin başta olmak üzere özel proteinlerin kanser araştırmalarında değerlendirilmesine yönelik inovatif bir biyoteknoloji modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Üzerinde çalıştıkları projede bıldırcına ait proteinlerin tamamını kullanmak yerine, bu proteinlerin içinde saklı bulunan kısa ve biyolojik açıdan aktif peptit dizilerini belirlemeyi hedeflediklerini ifade eden Başlık, "Kanser hücrelerini seçici biçimde baskılama potansiyeli taşıyan molekül adaylarının sentetik genleri hazırlanarak laboratuvar bakterilerine veya maya hücrelerine aktarılabileceğini düşünüyoruz. Böylece mikroorganizmalar, bıldırcın kökenli hedef molekülü üreten kontrollü birer biyolojik üretim merkezine dönüştürülebilecek" diye konuştu.

Yumurtanın yüksek besin değerinin doğrudan bir kanser tedavisi anlamına gelmediğini, ancak proteinlerin yapısındaki aminoasit dizilerinin; antioksidan, bağışıklık düzenleyici, antimikrobiyal veya hücre çoğalmasını etkileyebilecek peptitlerin başlangıç materyalini oluşturabildiğini belirten Hakan Başlık, "Uzmanların ‘kriptik peptit’ olarak tanımladığı bu kısa diziler, ana proteinin içerisinde başlangıçta pasif halde bulunabiliyor. Protein belirli yöntemlerle parçalandığında veya ilgili peptit biyoteknolojik olarak üretildiğinde yeni bir biyolojik aktivite ortaya çıkabiliyor. Çalışmanın ilk aşamasında bıldırcın ovotransferrininin genetik ve protein dizilerinin tavuk ile diğer kanatlı türlerindeki benzerleriyle karşılaştırılması planlanıyor. Bıldırcına özgü olduğu düşünülen bölgeler belirlendikten sonra, bilgisayar destekli moleküler analizlerle en güçlü peptit adayları seçilebilecek. Üretilecek moleküllerin kolon, meme ve pankreas kanseri hücrelerindeki etkileri ile sağlıklı insan hücrelerindeki güvenlilik profilleri karşılaştırılacak. Hücre çoğalması, apoptoz, oksidatif stres, demir metabolizması ve hücre zarı etkileşimi gibi mekanizmalar araştırılacak" diyerek projenin bilimsel değerinin yalnızca kanser hücrelerinin büyümesinin yavaşlaması değil, molekülün kanser hücresini sağlıklı hücreden ayırabilme kapasitesini belirleyeceğini öne sürdü.