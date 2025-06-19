Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2020’de yıkılan Atatürk Spor Salonu’nu yeniden inşa ediyor. 1972’de hizmete açılan salonun seyirci kapasitesi 3.100’den 5.016’ya yükseltildi. Proje detayları, meslek odalarıyla yapılan toplantıda paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından modern standartlarla yeniden hayata geçiriliyor.

Hatırlanacağı gibi, 1961 yılında mimari yarışmayla tasarlanan ve 1972’de açılan salon, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılmıştı. Başkan Mustafa Bozbey’in talimatıyla kapasitesi 5.016’ya çıkarılan projenin detayları, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen toplantıda meslek odalarıyla istişare edildi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hatice Esra Çetintaş, Peyzaj Mimarları, Mimarlar, Jeoloji Mühendisleri, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

“AKADEMİK ODALARLA KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Salonun Bursa için manevi bir değer taşıdığını vurgulayan Bingöl, “Proje, 1961’de ödül kazanan tasarımı temel alıyor. İmar, otopark, erişilebilirlik ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun seviye 2 standartlarına uygun hazırlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor, mühendislik projeleri hazırlanıyor. Akademik odalarla iş birliği yaparak süreci şeffaf yönetiyoruz” dedi.

Toplantıda yüklenici firma, projeyi detaylı bir sunumla tanıttı. Soru-cevap bölümüyle devam eden toplantıda, meslek odalarının görüşleri alındı.

Bingöl, benzer toplantıların düzenli yapılacağını belirtti.