Ataşehir Belediyesi, son günlerde yurt çapında artış gösteren kene tutunması ve zararlı haşere ısırması şikâyetlerine karşı ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Ataşehir’de, halkın sağlığını korumak amacıyla ilçe çapındaki orman, park ve piknik alanlarında yapılan ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yaz aylarında mevsim sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artan kene, sivrisinek, bit, pire ve diğer haşereler nedeniyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar halk sağlığını tehdit ederken, bu tür canlılara karşı gerçekleştirilen ilaçlı mücadele vatandaşlar için daha güvenli bir çevre sağlıyor. Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle parklarda ve vatandaşların sıklıkla zaman geçirdikleri yeşil alanlarda sürdürülen ilaçlama çalışmaları, kene ve zararlı haşerelerin üreme ve yayılma alanlarını kontrol altında tutuyor.