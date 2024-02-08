Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘sıfır atık’ projesine en aktif katılım sağlayan ilçe belediyelerinden birisi olduklarını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Bu vizyon çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisimiz ile Bursa’da bu tesise sahip ilk ve tek ilçe belediyesi konumundayız. İşyerlerinden, kamu kurumlarından ve hanelerden bağımsız atık toplayıcılarımız aracılığıyla ambalaj atıklarını burada topluyoruz” dedi.

Ayda 300 ton ambalaj atığı

Yıldırım Belediyesi ekiplerinin ayda 300 tonun üzerinde ambalaj atığı topladığını aktaran Başkan Yılmaz, “Çöpe giden ambalaj atığı miktarını azaltmak ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla hizmete açtığımız ve bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizde topladığımız atıkları ayrıştırarak lisanslı geri kazanım firmalarına gönderiyoruz. Tesisimizde bugüne kadar 9 bin 774 ton ambalaj atığını geri dönüştürerek ekonomimize katma değer sağladık” ifadelerini kullandı.