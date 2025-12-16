Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe’de etkili olan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın tadını çıkarırken, ortaya kartpostallık manzaralar da çıktı.

İstanbul’a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan ve Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan 1640 rakımlı Kartepe’de, meteorolojik uyarıların ardından kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü bölgede, yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar eğlenmek için dışarı çıktı. Kar topu oynayıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, karın keyfini yaşadı. Doğasıyla ünlü Kartepe’nin yüksek kesimleri, dron ile havadan da görüntülendi.

"Sabah mutlulukla uyandık"

Bölgede esnaflık yapan Muhammet Yavuz, kar yağışının yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Sabah mutlulukla uyandık. Beklediğimiz şey zaten kar yağışıydı. Esnaf olarak herkesi Kartepe’ye bekliyoruz. Bir hafta önce de yağmıştı ama bu kadar etkili değildi. İlk kez bu şekilde kar zemine oturdu. Yollar kapanmadı. Belediye bu konularda zaten 7/24 çalışıyor" dedi.