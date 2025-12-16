Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi Güven Sokak’ta yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bozuk yol, çamur ve toprak olmasından kaynaklı vatandaşın çilesi oldu. Yaklaşık 10 yıldan bu yana Kaynarca Belediyesi tarafından yenilenmesi beklenen yolda herhangi bir işlem yapılmazken, mahalle sakinleri duruma sitem etti.

Yolun bir an önce yapılamasını isteyen mahalle sakini Sabahattin Güven, "Bu sorun yaklaşık olarak 10 yıldan beri devam ediyor. Mevcut ve geçmiş dönem Kaynarca Belediye başkanlarına bu yolu belirtmiştik. 300 metrelik bu yola bir türlü çözüm bulamadık. Her defasında aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Yağmur yağdığı zamanda bu yolda yürümekte ve araçla geçmekte zorluk yaşıyoruz. Kendi imkanlarımızda yolumuzu açıyoruz ve bu şekilde ana yola ulaşmaya çalışıyoruz. Biz, bu mağduriyetten kurtulmak istiyoruz. 300 metrelik bir yol yapılamayacak yol değil" dedi.

"Kadınlarımız, bakkala gidiyor eve çamurlu bir şekilde dönüyor"

8 yıldan beri mahallede ikamet eden mahalle sakini Yavuz Tunç yoldaki sıkıntılara dikkati çekerek, "Bu yol hep bozuk ve çile çekiyoruz. Yağmur yağdığı zaman ayakkabılarımız çamur oluyor, yollar bozuk, çukur ve su birikintileri var. Biz ilçe belediyesinden yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu mahallede yaklaşık 40 hane var. Kadınlarımız, bakkala gidiyor eve çamurlu bir şekilde dönüyor" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Senayi Altun ise "3 ayda bir araçların ön takımlarını yaptırıyoruz, arabanın tamirinden bıktık. Yolumuzun yapılmasını ivedilikle istiyoruz" diye konuştu.