Kestel'de aralarında husumet bulunan D.A, yabancı uyruklu bacanağı B.H'yi bacağından silahla vurdu.

Olay, saat 11.40 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Kale Mahallesi Ünlü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A önceden aralarında husumet bulunan bacanağı B.H. ile karşılaştı. D.A. belinden çıkardığı tabanca ile B.H.'yi sağ dizinden yaraladı.

Yaralanan B.H. ambulans ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi D.A’yı kısa sürede suç aletiyle yakalayarak, Kestel İlçe Emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA