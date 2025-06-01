Olay, 29 Mayıs perşembe günü Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan bir zeytinlik içerisindeki bağ evinde meydana gelmişti. Ailesinin uzun süre haber alamadığı 25 yaşındaki Mustafa Karaman, kendilerine ait bağ evinde ölü olarak bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede genç adamın başına sert cisimle defalarca vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karaman’ın cenazesi, savcılık ve jandarma olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.





Katil zanlısı 2 gün içinde yakalandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.E. isimli şahıs, 2 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen H.E., burada suçunu itiraf etti. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.