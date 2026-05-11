

Edinilen bilgiye göre Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde seyir halinde sürücü yönetimindeki 34 NU 5796 plakalı otomobil terminale giriş yapmak için dönüş yaptığı sırada arkasında seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 BCZ 841 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.