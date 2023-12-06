Bursa’da Süleyman Çelebi Külliyesi’nin yapılacağı alanda bulunan ve 63 yıldır Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu olarak kullanılan binanın yıkımı tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni yaşam alanları kazandırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın iradesiyle hazırlanan, 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından kullanılan ve kendisinin ailesiyle yaşadığı ‘Başkanlık Konutu’nun yerine ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’nin yapılacağı projede önemli bir mesafe alındı. Süleyman Çelebi Türbesi’nin de bulunduğu alandaki otopark kısmının yıkımının ardından, ‘Başkanlık Konutu’nda da yıkım tamamlandı. Yıllardır ‘Başkanlık Konutu’ olması nedeniyle halka kapalı olan alan, Millet Bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif Merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanlarıyla yeniden halka açılacak.

TARİHE SAYGI, ECDADA VEFA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz ağustos ayında konuttan taşındığını ve hemen ardından da otopark bölümlerinde yıkımlara başladıklarını hatırlatarak, ‘maneviyatlı şehir’ Bursa’nın manevi mimarlarından birinin de Mevlit yazarı ve Ulu Cami’nin ilk imamı Süleyman Çelebi olduğunu söyledi. Yüksek Mimar Hilmi Şenalp tarafından yürütülen projeyle içerisinde millet bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanlarının yer alacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte projeyi hemen uygulamaya geçeceğiz. Proje sayesinde burası özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği bir alan olacak. Bursa’nın birçok değeri var ama özellikle Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif’in anlaşılması adına güzel bir mekana aracılık etmek, çorbada tuzumuzun olması bizim için son derece büyük bir mutluluk. Tarihe saygı, ecdada vefa olmazsa olmazlarımızdan. İlk günden itibaren bu işe destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.