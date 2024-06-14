Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şehir merkezinde duraklaması yasak yerlerde duraklayarak alkol alan ve yüksek sesli müzik açan şahıslara şok baskın yaptı.

Uludağ Yolu ve Özlüce Tepe olarak bilinen bölgeyi mercek altına alan Yunus Timleri, herkesin sorgusunu yaparken şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, duraklaması ve park etmesi yasak yerler olan Uludağ Yolu Kireç ocakları mevkii ile Nilüfer ilçesinde bulunan halk dilinde Özlüce Tepe'sinde bulunan şahıslara şok baskın yaptı.

Yerleşim birimlerine yakın noktada araç içinde alkol alan ve yüksek sesli müzik açan şahıslar teker teker sorgulandı. Yapılan kontrollerinden ardından şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına bu tür yerlerde uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.