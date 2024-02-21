14 Şubat günü Gemlik Körfezi'ne doğru yola çıkan BATUHAN A isimli 1250 ton mermer tozu yüklü kargo gemisi Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkları İmralı Adası'nın güneybatısınında batmıştı. Gemi su altında kaydedilen görüntülerine göre düz bir şekilde oturduğu görüldü. Ardından yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.

Kayıp 4 mürettabatının arama çalışmaları 7. gününde devam ederken batan BATUHAN A isimli gemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, BATUHAN A isimli geminin eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağını açıkladı.