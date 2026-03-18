Bayramlık kıyafet, ayakkabı, şeker ve hediyelik ürün almak isteyen vatandaşlar çarşı içinde uzun süre vakit geçirirken, bazı noktalarda adım atacak yer kalmadı. Dar sokaklarıyla bilinen çarşıda oluşan insan seli nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekildi. Özellikle hafta sonuna doğru yoğunluğun zirve yapması bekleniyor.



Esnaf ise bu hareketlilikten oldukça memnun. Uzun süredir beklenen bayram alışverişinin başladığını ifade eden çarşı esnafı, satışların her geçen gün arttığını dile getirdi. Bir esnaf, "Bayram yoğunluğu başladı, bazı saatlerde iğne atsan yere düşmez hale geliyor. Şu an iyi gidiyor, asıl yoğunluğu bayrama birkaç gün kala bekliyoruz. Bu dönem bizim için çok önemli" dedi.



Öte yandan, çarşı çevresinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, otoparklarda doluluk oranı arttı. Yetkililer, vatandaşların alışverişlerini mümkün olduğunca erken saatlerde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu