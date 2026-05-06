Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini güvence altına almaya yönelik adımlarını durduracağını belirtti. Trump, buna karşın deniz ablukasının sürdürüleceğini ifade etti.

Şubat ayının sonunda başlayan çatışmalardan bu yana küresel petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 50’lik artış kaydedildi. Bu dönemde Basra Körfezi kaynaklı yüz milyonlarca varillik arzın piyasadan çekilmesi, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Tahran’ın deniz taşımacılığını kısıtlaması ve ABD’nin İran limanlarına erişimi engellemesiyle ortaya çıkan karşılıklı abluka, bölgedeki petrol sevkiyatını önemli ölçüde daralttı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bombardımana başlamasından 66 gün sonra “Destansı Öfke” operasyonunun sona erdiğini duyurdu ve “Bu operasyonun hedeflerine ulaştık” dedi.

Salı günü Washington’dan yapılan açıklamalar, çatışmaların yeniden savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin hâlen geçerli olduğunu teyit etti. Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise Tahran’ın Basra Körfezi ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gemilere yönelik saldırılarının ateşkes ihlali olarak değerlendirilmediğini belirtti. Caine ayrıca, Hürmüz çevresindeki kapanma nedeniyle yaklaşık 22 bin denizciyi taşıyan 1.550’den fazla ticari geminin Basra Körfezi’nde mahsur kaldığını ifade etti.

ABD’de yayımlanan sektör verilerine göre, geçtiğimiz hafta ham petrol stoklarında 8,1 milyon varillik düşüş yaşandı. Bu azalmanın resmi rakamlarla da doğrulanması durumunda, söz konusu gerileme şubat ortasından bu yana görülen en sert stok kaybı olarak kayıtlara geçecek.