Kocaeli'deki etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalara daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam edildi. Buradaki törene Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Yavaşer, tüm gençlerin bayramını kutladı. Program, 19 Mayıs'a özel düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, müzik korosu ve gençlerin gösterileriyle sona erdi.

Sakarya

Sakarya'da bayramın 107. yıl dönümü kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un çelenk sunma töreniyle başladı. Bayram coşkusu daha sonra Metehan Başar Spor Salonu'na taşındı. Buradaki kutlama programı kapsamında gençlerin sunduğu sportif etkinlikler ve çeşitli sahne performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Düzce

Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen ilk törende; Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Aslantürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vatandaşların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar Bahçeşehir Spor Salonu'nda devam etti. Salondaki renkli etkinliklere Düzce Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, milletvekilleri ve protokol üyeleri katılarak çocukların ve gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bolu

Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törenin ardından düzenlenen kortej yürüyüşü ve salon etkinlikleri renkli anlara sahne oldu.

Anıtpark'ta düzenlenen resmi törene; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutanı Emrullah Öztürk, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından il protokolü ve vatandaşların katılımıyla coşkulu kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte bayram coşkusu kapalı spor salonuna taşındı. Salonda düzenlenen program, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar, gençlerin sergilediği başarılı performansları büyük bir ilgiyle takip etti.