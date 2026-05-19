Kocaeli'de yaşayan terör gazisi Yaşar Saral (52), şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla evinin bodrum katını müzeye dönüştürdü. Çanakkale Savaşlarından kalma 111 yıllık materyaller, 80 yıllık denizci subay kılıcı ve Kore Savaşı'na ait miğferler gibi bine yakın tarihi objeye ev sahipliği yapan müzeyi Mehmetçik Vakfına bağışlayan Saral, evinin bahçesine de 260 şehit anısına fidan dikti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1994'te ve Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde 1995'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmalarda ağır yaralanarak gazi olan Yaşar Saral, şehit düşen silah arkadaşlarının anısını yaşatmak için 2022 yılının temmuz ayında evinin alt katına 'Şüheda-i Vefa Emanetleri Beka Müzesi'ni kurdu.

Yaklaşık 30 metrekarelik alanda kurulan ve bine yakın objenin bulunduğu müzede; Çanakkale Savaşı'ndan kalma 111 yıllık mataralar ve süngüler, 80 yıllık denizci subay tören kılıcı, Kore Savaşı'nda kullanılan miğferler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ait gemi bayrağı ile şehit yakınları ve gaziler tarafından bağışlanan kişisel emanetler sergileniyor.

'Aziz hatıraların yaşatılmasını istiyorum'

Şuanda kamu personeli olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Yaşar Saral, müzenin şehitleri anmak ve unutturmamak maksadıyla kurulduğunu belirterek, 'Benim de bir gazi olmam vesilesiyle birlikte görev yaptığım komutanlarımın, arkadaşlarımın ve silah arkadaşlarımın aziz hatıralarını yaşatmak adına böyle bir yer kurdum. Müzede bine yakın obje bulunuyor. Şehitlerimizin emanetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan çeşitli teçhizatların modelleri burada sergileniyor. Hem asker hem de gazi olmam vesilesiyle bazılarını maddi imkanlarımla satın aldım, bazılarını ise komutanlarımızın, arkadaşlarımızın ve dostlarımızın desteğiyle temin ettim. Şehit yakınları ve gazi arkadaşlarımız da 'Bizlerin adı yaşasın' diyerek kıyafetlerini ve çeşitli emanetlerini müzemize bağışladı' dedi.

'Çanakkale Savaşı'ndan kalma yaklaşık 111 yıllık parçalarımız var'

Müzesindeki en eserlerin 111 yıllık olduğunu vurgulayan Saral, 'Çanakkale Savaşı'ndan kalma yaklaşık 111 yıllık parçalarımız var. Çanakkale'den matara, Fransız askerine ait mataralar, Mehmetçiğin süngüsü, Anzak, Fransız ve İngiliz askerlerine ait mermi ve şarapnel parçaları bulunuyor. Buradaki subay kılıcı ise yaklaşık 80 yıllık tören kılıcıdır. Bir denizci subayımıza, bir amiralimize ait eserdir' diye konuştu.

Evini Mehmetçik Vakfı'na devretti

Öte yandan Saral, müzenin bulunduğu evin bahçesinde oluşturduğu 'Cennet Bahçesi'ne 2023 yılından bu yana, aralarında şehit öğretmenlerin de bulunduğu 260 şehit anısına fidan diktiğini anlattı. Gazi Saral, içerisinde müze ve şehit fidanlığının bulunduğu evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını kaydetti.

'Gençlere iyi anlamda örnek olabilirsek amacımıza ulaşmış sayılırız'

Saral, müzeyi kurmadaki temel amacının gençlere tarihi anlatmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle noktaladı:

'1915 Çanakkale Savaşı'ndan günümüzdeki terörle mücadele sürecine kadar her döneme ait objeler, anlatımlar ve örnekler bulunuyor. Ayrıca savunma sanayisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Anka, Bayraktar, gemiler, denizaltılar ve çeşitli silahların modelleri de burada sergileniyor. Aldığımız her nefesin birileri sayesinde olduğunu da asla unutmuyoruz. Gençlerin de bunu unutmamasını istiyoruz. Maddi olarak paha biçilemeyecek bir yer olsa da bizim için manevi değeri çok daha büyük. Gençlere iyi anlamda örnek olabilirsek amacımıza ulaşmış sayılırız.'