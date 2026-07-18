Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları, binlerce çocuğu sporla buluşturuyor. 4-16 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem heyecanı başlıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin çocuklar ve gençlerin yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları bu yıl da kapılarını açtı. Yıldırım Belediyesi; 4-16 yaş aralığındaki çocuklar için yüzme, futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, karate, taekwondo, kickboks, güreş, boks, masa tenisi, tenis, badminton, satranç, halter ve dart olmak üzere toplam 16 branşta yaz spor okulu düzenliyor. Üç dönem olarak planlanan Yaz Spor Okulları'nda, ikinci dönem eğitimlerine katılmak isteyen çocuklar için kayıt süreci devam ediyor. Binlerce çocuk ve genci sporla buluşturacak olan Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okulları; Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi, Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi, Erikli Yüzme Havuzu, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Fidyekızık Futbol Sahası, Sakarya Kapalı Spor Salonu ile 75. Yıl Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çocuklar, alanında uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerde hem spor yapma alışkanlığı kazanacak hem de ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak.

Sporla büyüyen nesiller

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz öncelikli hizmet gruplarımız arasında bulunuyor. Evlatlarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için sporla iç içe büyümelerini önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda modern ve tam donanımlı spor tesislerini ilçemize kazandırdık. 'Spor yapmayan çocuk kalmasın' anlayışı ile Yıldırım'ın dört bir yanında önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yaz Spor Okulları ile hem sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hem de sporu tabana yaymayı hedefliyoruz. Yaz Spor Okullarımız sayesinde evlatlarımız hem farklı branşlarda spor yapıyor hem de disiplin ve takım ruhu gibi önemli değerleri kazanıyor. 'Spor Kenti Yıldırım' kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi. Yıldırım Belediyesi Yaz Spor Okulları için başvurular yildirimbelediyespor.org internet adresi üzerinden yapılabilecek.