İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Satışa konu taşınmazlar, 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği KDV’den istisna tutuluyor. Satışlar peşin veya taksitli olarak yapılabilecek; taksitli ödemelerde satış bedelinin %50’si peşin alınacak, kalan tutara aylık %2 vade farkı uygulanacak ve taksitler 12 ayı geçmeyecek.

İlk ihale 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Bu ihaleye başvurular 28 Temmuz 2025 saat 15.00’e kadar kabul edilecek. İhaleye sunulan daireler arasında 2+1, 1+1 ve 3+1 tipinde, 70 ila 121 metrekare arasında değişen konutlar bulunuyor. Dairelerin tahmini bedelleri 2.300.000 TL ile 3.900.000 TL arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise dairelerin tahmini bedelinin %3’ü oranında belirlenmiş durumda.

İkinci ihale 31 Temmuz 2025’te yapılacak, son başvuru tarihi 30 Temmuz 2025 saat 15.00 olarak belirlendi. Bu ihalede 7. ve 8. katlarda yer alan, yine farklı büyüklük ve tipte konutlar satışa sunulacak. Üçüncü ihale 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak, son başvuru tarihi ise 4 Ağustos 2025 saat 15.00 olarak açıklandı. Bu ihale kapsamında A ve D bloklarında yer alan çeşitli katlarda bulunan 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkacak.

Dördüncü ihale 7 Ağustos 2025 tarihinde, beşinci ihale 12 Ağustos 2025 tarihinde ve altıncı ihale ise 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Bu ihalelere ilişkin son başvuru tarihleri sırasıyla 6 Ağustos, 11 Ağustos ve 13 Ağustos 2025 saat 15.00 olarak açıklandı. Bu ihalelerde de D bloğunda yer alan 101 ile 123 metrekare arasında değişen daireler satışta olacak.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin T.C. kimlik kartı ve yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerin faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile başvuru yapmaları gerekiyor. Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ve vekilin kimlik kartı isteniyor. Ayrıca geçici teminat yatırılması ve Yıldırım Belediyesine herhangi bir borcun bulunmaması şartı aranıyor. Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat adresini gösteren belge sunulması gerekiyor. İhale şartnamesi, Yıldırım Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Taşınmazlara ilişkin teknik detaylar ise Plan ve Proje Müdürlüğü’nden öğrenilebiliyor.