İhaleye çıkarılacak taşınmazlar arasında Ertuğrul, Kayapa/Zafer, Demirci–Üçevler ve Balkan mahallelerinde yer alan arsalar ve bir adet dükkan bulunuyor. Satışa konu taşınmazların tahmini bedelleri 5 milyon 900 bin TL ile 13 milyon 500 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 177 bin TL ile 405 bin TL arasında belirlendi.

Satışı yapılacak taşınmazlar şöyle:

Ertuğrul Mahallesi 6493 ada 2 parselde yer alan, 502,89 metrekarelik “Ticaret Alanı” niteliğindeki arsa, 13.500.000 TL tahmini satış bedeli ve 405.000 TL geçici teminat bedeliyle ihaleye çıkacak.

Kayapa/Zafer Mahallesi 6437 ada 2 parselde bulunan, 772,36 metrekarelik “Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı” niteliğindeki arsanın tahmini satış bedeli 12.000.000 TL, geçici teminat bedeli ise 360.000 TL olarak belirlendi.

Demirci – Üçevler Mahallesi 4312 ada 2 parseldeki, 219,93 metrekarelik “Bitişik Nizam 2 Kat Ticaret Alanı” özelliğine sahip arsa, 8.500.000 TL tahmini bedelle satışa sunulacak. Geçici teminat bedeli 255.000 TL.

Balkan Mahallesi 5676 ada 14 parsel A blok 1 bodrum kat 18 nolu 4.635,84 metrekarelik dükkan için belirlenen tahmini satış bedeli 6.900.000 TL, geçici teminat bedeli ise 207.000 TL.

Demirci – Üçevler Mahallesi 4321 ada 1 parselde yer alan, 153,76 metrekare büyüklüğündeki “Bitişik Nizam 2 Kat Ticaret Alanı” niteliğindeki arsa ise 5.900.000 TL tahmini bedelle, 177.000 TL geçici teminatla ihaleye çıkarılacak.

İhaleler, Nilüfer Belediyesi Encümen Salonunda 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Şartnameler, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda görülebilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden geçici teminat belgesi, yerleşim yeri belgesi, vekaleten katılım varsa vekaletname ve nüfus cüzdanı örneği istenecek. Tüzel kişiler ise teminat belgesi, 2025 yılına ait oda kayıt belgesi, vekaleten başvuru varsa vekaletname ve noter onaylı imza sirküleri ile başvuruda bulunabilecek.

Nilüfer Belediyesi ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olduğunu ilan etti.