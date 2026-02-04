Şubat ayının ilk günleri Bursa ve ilçelerinde yağış açısından bereketli geçti. Uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 75 kilogram olan Bursa'da özellikle baraj havzaları ve tarım alanlarındaki yağışlar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerin göre, tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olan Karacabey'de (Bayramdere Göleti verileriyle) 1-3 Şubat'ta, metrekareye 73 kilogram yağış düştü. Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkisi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında tarıl alanları sular altında kaldı.

Hububat, salçalık domates ve kapya biber üretimiyle önde gelen Mustafakemalpaşa'da 3 günde metrekareye yakaşık 56 kilogram, sebze üretiminde merkez konumundaki Yenişehir'e 24, şeftali ve armutta rakipsiz Gürsu'ya 37 kilogram yağış oldu.

İçme suyunun karşılandığı Nilüfer ve Doğancı Barajı'na besleyen Uludağ eteklerindeki havzada da yağış sevindirdi.

Dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan'da 1-3 Şubat'ta metrekareye 59,5 kilogram, Harmancık'a 46,5, Keles'e 51,6 ve Orhaneli'ye 45,6 kilogram yağış düştü.

