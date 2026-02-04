Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Engelli çocukların kullanımı için düzenlenecek Engelsiz Oyun Parkı” projesi için iş birliği protokolü yapıldı. Halk Evi Başkanlık Makamı’ndaki törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi binasında yer alacak Engelsiz Oyun Parkı’nda 4-18 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuklar, engel durumundan bağımsız olarak aynı ortamda, eşit fırsatlarda oyun oynayabilecek, gelişimlerine destek sağlanacak. Aynı zamanda aile bireyleri, çocuklarını güvenli bir ortama emanet ederek kendilerine bağımsız zaman yaratma fırsatı bulacaklar.

DAYANIŞMA KENTİ

Protokol töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in bir dayanışma kenti olduğunu ve bu yolla çok güzel işlerin başarıldığını söyledi. Engelsiz Oyun Parkı projesi için bağışçı Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü’ne teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, “Özel gereksinimli çocuklar, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan kapalı oyun parkımızda sosyalleşecek. Bu tip projeleri çocukların ve kadınların özgürlüğü olarak görüyorum. Çok sayıda kişi bu işten faydalanmış olacak. Çabanız ve sorumluluk aldığınız için tebrik ederim” diye konuştu.

“İYİLİK İÇİN BİRLEŞTİK”

Bursa Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Gavas da, bu işin paydaşı olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gavas, “Bursa’ya ve Nilüfer’e katkı için buradayız. Sloganımızı ‘İyilik için birleşin’ olarak belirlemiştik. Daha güzel bir iş birliği olamazdı bizim için” dedi.

Engelsiz Oyun Parkı projesinin bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.