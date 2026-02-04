Yerlikaya’nın paylaşımına göre, son iki haftadır 15 il merkezli yürütülen “Siber Dolandırıcılık” operasyonlarında toplam işlem hacmi 1,1 milyar TL olan 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 58’i tutuklanırken, 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla birlikte bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek siber dolandırıcılık suçlarının önüne geçilerek vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel verilerle vatandaşları dolandırdıkları ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı vatandaşları uyararak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.