Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcut gelir düzeyleri ve destek mekanizmalarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yapılacak analizlerin tamamlanmasının ardından devreye girecek sistemle, geliri belirlenen sınırın altında kalan ailelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik destekler sağlanacak.

Destekler, bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendirilecek. Bölge ve il bazında yapılacak incelemelerle, hangi bölgelerde hangi destek kalemlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğu tespit edilecek. Özellikle kış şartlarının ağır olduğu illerde ısınma yardımları ön plana çıkarken, mahalle düzeyinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda kira destekleri de sosyal yardım programına dahil edilecek. Böylece gelir seviyesi belirlenen eşik değerin altında kalan ailelere, ihtiyaçlarına göre ısınma, kira ve gıda yardımı yapılması planlanıyor.

Uygulamanın kapsamı ve gelir kriterlerinin netleşmesinin ardından, gerekli görülmesi halinde sosyal yardımlara ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme alınabileceği belirtiliyor.

2027'de tüm ülkeye yayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."