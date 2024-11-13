Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 8.826 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
Denetimler kapsamında:
• 1.140 araç sürücüsüne hız ihlali,
• 129 sürücüye alkollü araç kullanma,
• 1.410 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
• 335 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
• 475 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
• 195 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
• 410 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
• 91 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
• 625 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
• 1.396 araç sürücüsüne yasak park,
• 568 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.
Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 2052 ek ceza daha uygulanarak toplam 8.826 araç/araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.