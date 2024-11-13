Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 8.826 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

    •    1.140 araç sürücüsüne hız ihlali,
    •    129 sürücüye alkollü araç kullanma,
    •    1.410 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
    •    335 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
    •    475 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
    •    195 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
    •    410 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
    •    91 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
    •    625 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
    •    1.396 araç sürücüsüne yasak park,
    •    568 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 2052 ek ceza daha uygulanarak toplam 8.826 araç/araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ